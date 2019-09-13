В Кремле рассказали, какие новости приятно слышать из Киева

Санкции - это "обоюдоострое оружие", которое никому не приносит пользу

Москве негативно относится к заявлению президента Украины Владимира Зеленского о необходимости антироссийских санкций.

"Санкции - это обоюдоострое оружие, не приносит никому пользу, не помогает решить проблему", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кремлю гораздо больше импонируют новости о том, что в Киеве готовится дорожная карта по выполнению минских договоренностей, чем об угрозах санкций, которые вредят обеим сторонам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил за сохранение антироссийских санкций из-за продолжающегося конфликта в Донбассе. Его возмутил тот факт, что ряд европейских лидеров заговорили об отмене антироссийских санкций, так как теряют деньги.

"Серьезно? Извините, мы теряем людей. Пока не будет мира, должны сохраняться санкции <…> Если угодно — это налог ради мира", - подчеркнул Зеленский.