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В Кремле рассказали, какие новости приятно слышать из Киева

14:15
  • пятница
  • 13 сентября 2019

Санкции - это "обоюдоострое оружие", которое никому не приносит пользу

Москве негативно относится к заявлению президента Украины Владимира Зеленского о необходимости антироссийских санкций.
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"Санкции - это обоюдоострое оружие, не приносит никому пользу, не помогает решить проблему", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кремлю гораздо больше импонируют новости о том, что в Киеве готовится дорожная карта по выполнению минских договоренностей, чем об угрозах санкций, которые вредят обеим сторонам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил за сохранение антироссийских санкций из-за продолжающегося конфликта в Донбассе. Его возмутил тот факт, что ряд европейских лидеров заговорили об отмене антироссийских санкций, так как теряют деньги.

"Серьезно? Извините, мы теряем людей. Пока не будет мира, должны сохраняться санкции <…> Если угодно — это налог ради мира", - подчеркнул Зеленский.

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