Врачи боятся оперировать впавшую в кому Заворотнюк

Ее состояние неуклонно ухудшается

48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, обнаружили опухоль мозга в последней стадии, впала в кому. Решается вопрос о проведении опасной операции.

"Комсомольская правда" пишет, что состояние актрисы резко ухудшилось в ночь на 13 сентября. Сейчас она находится в состоянии комы.

Как передает телеграм-канал Mash, врачи хотят прооперировать Заворотнюк, однако хирургическое вмешательство представляет большую опасность. Они опасаются, что организм Заворотнюк не перенесет операцию.

Также стало известно, что "прекрасная няня" прошла курс химиотерапии и лучевой терапии, однако никакого эффекта это не дало. Муж заслуженной артистки России ни на минуту не отходит от супруги: фигурист Петр Чернышев ночует в больничной палате.

По некоторым данным, о страшном заболевании Анастасия Заворотнюк узнала в прошлом году после рождения дочери Милы. Ходили слухи, что ситуацию осложнило сделанное актрисой ЭКО. Представители народной любимицы не комментируют ситуацию. Концертный директор актрисы Стас Христов заявил, что он не может до нее дозвониться.

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