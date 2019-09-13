ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врачи боятся оперировать впавшую в кому Заворотнюк

14:25
  • пятница
  • 13 сентября 2019

Ее состояние неуклонно ухудшается

48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, обнаружили опухоль мозга в последней стадии, впала в кому. Решается вопрос о проведении опасной операции. 
Последняя стадия опухоли мозга: муж ночует у постели тяжелобольной Заворотнюк

"Комсомольская правда" пишет, что состояние актрисы резко ухудшилось в ночь на 13 сентября. Сейчас она находится в состоянии комы. 

Как передает телеграм-канал Mash, врачи хотят прооперировать Заворотнюк, однако хирургическое вмешательство представляет большую опасность. Они опасаются, что организм Заворотнюк не перенесет операцию. 

Также стало известно, что "прекрасная няня" прошла курс химиотерапии и лучевой терапии, однако никакого эффекта это не дало. Муж заслуженной артистки России ни на минуту не отходит от супруги: фигурист Петр Чернышев ночует в больничной палате. 

По некоторым данным, о страшном заболевании Анастасия Заворотнюк узнала в прошлом году после рождения дочери Милы. Ходили слухи, что ситуацию осложнило сделанное актрисой ЭКО. Представители народной любимицы не комментируют ситуацию. Концертный директор актрисы Стас Христов заявил, что он не может до нее дозвониться. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: передача "ТВ Центра" "10 самых... Громкие разорения звезд"

Читайте также:
Новости по теме
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.