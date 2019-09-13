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Клоуны пройдут по столичным бульварам 14 сентября

14:30
  • пятница
  • 13 сентября 2019

Гостей будут развлекать шумовым парадом-алле с разноцветными шарами

В российской столице 14-15 сентября пройдет фестиваль циркового искусства.

Он состоится в честь столетия отечественного государственного цирка. Все Бульварное кольцо превратится в грандиозную цирковую арену, сообщает Росгосцирк.

Программа фестиваля обещает быть разнообразной. В первый день праздника гости станут свидетелями ""Большого циркового марафона": десятки клоунов пройдут парадом по Бульварному кольцу, а в само начале Тверского бульвара выступит цирк "Эволюция", кроме того, гостей будут развлекать шумовым парадом-алле с разноцветными надувными шарами. 

Клоунов распишут в разные цвета. Например, цветовая гамма Славы Полунина – оранжевый и желтый, а у художника и мастера перфоманса Андрея Бартенева – зеленый и синий цвета.

"Обожаю клоунов! И, когда придумывал свои перформансы, моими лучшими актерами всегда, конечно же, становились артисты цирка, потому что они точнее и лучше всех выполняли поставленные мною сложные и нестандартные задачи, когда создавался тот или иной изобразительный спектакль", - заявил он.

Бартенев приглашает всех стать участниками фестиваля циркового искусства.

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