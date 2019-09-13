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Повенчанные Собчак и Богомолов похвастались кольцами

14:55
  • пятница
  • 13 сентября 2019

С катафалка они пересели на карету

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов обменялись кольцами в ЗАГСе и обвенчались в Храме Вознесения Господня у Никитских ворот, где в 1831 году венчались поэт Александр Пушкин и Наталья Гончарова. 
Кадры со свадьбы Собчак и Богомолова шокировали народ

"Женщина из Грибоедовского загса сказала, что мы Муж и Жена. Мы поверили", - написала Ксения Собчак в Instagram. При этом она опубликовала фото с массивными золотыми кольцами, которыми обменялись молодожены. 

В соцсетях опубликовали видео из храма, на котором Собчак и Богомолов общаются с родными в ожидании таинства. Лицо телеведущей скрывает фата, в руках она держит аккуратный букетик. В кадре мелькает телеведущий Андрей Малахов с иконой. У храма звезд ждала карета с несколькими лошадьми. 

Интернет-пользователи поздравили звезд с бракосочетанием и пожелали им счастья. Впрочем, не обошлось и без критики. Кто-то в очередной раз написал, что актер Максим Виторган больше подходит Собчак, и раскритиковал ее нового изборанника, а кто-то и вовсе посчитал свадьбу фейком и пиаром. 

- Вот тебя проперло на романтику. Что с тобой случилось на старости лет?

- Такая всегда скрытая Ксения сегодня на себя не похожа.

- Как так все стремительно.

- Очередная бездарная режиссерская работа Богомолова. 

- С Виторганом таких мимими не было, наверно, вы нашли свою настоящую любовь. Будьте счастливы. 

- Максим напился, наверное.

Добавим, что свадебный банкет молодожены решили устроить в Музее Москвы. Зал оформили в красно-черных тонах, как и катафалк, на котором Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС.

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