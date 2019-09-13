ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Виторган в день свадьбы Собчак потерял обручальное кольцо

15:22
  • пятница
  • 13 сентября 2019

Актер не сильно расстроился

Экс-супруг Ксении Собчак Максим Виторган потерял обручальное кольцо в день свадьбы своей бывшей возлюбленной с режиссером Константином Богомоловым.

"Сейчас на съемочной площадке реквизиторы потеряли мое игровое обручальное кольцо…хохочу…", - опубликовал Виторган stories в Instgram.

 

Странно было бы предполагать, что Виторгана пригласят на свадьбу к Собчак. 13 сентября для актера обычный день: он провел время с сыном Платоном, а затем отправился на съемки.

Ксения Собчак и Максим Виторган были в браке шесть лет. В 2016 году у них родился сын Платон. В январе 2019 года произошла драка между Виторганом и Богомоловым, после которой поползли слухи о романе Собчак с режиссером. Спустя два месяца Ксения и Максим подтвердили, что давно не живут вместе, а в июне они подали на развод.

Видео: драка Виторгана и Богомолова

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Максим Виторган
Максим Виторган
Максим Виторган
Максим Виторган
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.