Виторган в день свадьбы Собчак потерял обручальное кольцо

Актер не сильно расстроился
Экс-супруг Ксении Собчак Максим Виторган потерял обручальное кольцо в день свадьбы своей бывшей возлюбленной с режиссером Константином Богомоловым.
"Сейчас на съемочной площадке реквизиторы потеряли мое игровое обручальное кольцо…хохочу…", - опубликовал Виторган stories в Instgram.
Странно было бы предполагать, что Виторгана пригласят на свадьбу к Собчак. 13 сентября для актера обычный день: он провел время с сыном Платоном, а затем отправился на съемки.
Ксения Собчак и Максим Виторган были в браке шесть лет. В 2016 году у них родился сын Платон. В январе 2019 года произошла драка между Виторганом и Богомоловым, после которой поползли слухи о романе Собчак с режиссером. Спустя два месяца Ксения и Максим подтвердили, что давно не живут вместе, а в июне они подали на развод.
Видео: драка Виторгана и Богомолова
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