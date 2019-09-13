Виторган в день свадьбы Собчак потерял обручальное кольцо

Актер не сильно расстроился

Экс-супруг Ксении Собчак Максим Виторган потерял обручальное кольцо в день свадьбы своей бывшей возлюбленной с режиссером Константином Богомоловым.

"Сейчас на съемочной площадке реквизиторы потеряли мое игровое обручальное кольцо…хохочу…", - опубликовал Виторган stories в Instgram.

Странно было бы предполагать, что Виторгана пригласят на свадьбу к Собчак. 13 сентября для актера обычный день: он провел время с сыном Платоном, а затем отправился на съемки.

Ксения Собчак и Максим Виторган были в браке шесть лет. В 2016 году у них родился сын Платон. В январе 2019 года произошла драка между Виторганом и Богомоловым, после которой поползли слухи о романе Собчак с режиссером. Спустя два месяца Ксения и Максим подтвердили, что давно не живут вместе, а в июне они подали на развод.

Видео: драка Виторгана и Богомолова