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После сообщений о реанимации Заворотнюк сделала заявление

15:24
  • пятница
  • 13 сентября 2019

Эти слова поставили всех в тупик

Стас Христов, концертный директор Анастасии Заворотнюк, получил неожиданное сообщение от артистки. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" попросила его отстать. 
Врачи боятся оперировать впавшую в кому Заворотнюк

"Я получил сообщение от Анастасии в ответ на публикацию [с информацией о госпитализации], которую я ей переслал. Она ответила "Бред. Отстань", - сообщил Христов РИА Новости. Таким образом артистка прокомментировала слухи о том, что ее госпитализировали в столичную клинику с раком мозга в последней стадии. 

Некоторое время назад Христов, чей телефон разрывают журналисты, не смог установить связь с Заворотнюк. Та якобы не отвечала на СМС и звонки. "Может, корреспонденты придумали, что она в реанимации, а может и нет", - цитирует он Teleprogramma.pro

По неподтвержденной информации, у Анастасии Заворотнюк начался отек мозга, после чего она впала в кому. Врачи бояться оперировать пациентку, поскольку ее организм может не перенести хирургического вмешательства. 

Как пишут СМИ, о своем недуге "прекрасная няня" узнала в прошлом году после рождения дочери Милы. На ее состоянии будто бы сказалось ЭКО. Народная любимица лечилась за границей, однако это не дало результатов. 

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