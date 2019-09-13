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Без денег и газа: Украина готовится к катастрофе

15:29
  • пятница
  • 13 сентября 2019

Договор о транзите российского газа через Незалежную истекает в конце 2019 года

Украину ожидает коллапс. Договор о транзите российского газа через украинскую газотранспортную систему истекает в конце 2019 года. Сообщения о полных под завязку газохранилищах не соответствует действительности, так что жителям Незалежной грозит коллапс и ледниковый период, пишет в соцсети Facebook бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
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Новое газовое соглашение с Москвой Киев никак не подпишет. Украинская сторона настаивает на продлении договора на 10 лет – и надеется, что Европа уговорит Россию пойти на эти условия. Однако российской стороне это совсем не нужно – с будущего года, со стартом "Северного потока-2" транзит через Украину теряет смысл. Тем не менее, в Москве готовы продлить договор на 1-2 года.

В связи с этим в Киеве растут панические настроения. Украине прекращение транзита нанесет и финансовый удар: страна лишится 3 миллиардов долларов, которые ежегодно поступали в казну. Вдобавок, заверяют эксперты,  Незалежную ждет техногенная катастрофа: газотранспортная система страны не сможет поддерживать необходимое давление в газопроводах без российского газа.

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