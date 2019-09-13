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Курпатов собрал невероятный аншлаг в лектории "Здоровой Москвы"

15:44
  • пятница
  • 13 сентября 2019

Доктор дал рецепт человеческого счастья

Президент Высшей школы методологии Андрей Курпатов провел лекцию о счастье, ее посетили более тысячи человек.

Лекция под названием "Все, что нужно знать о счастье" состоялась в сквере "Отрадное" в рамках проекта "Здоровая Москва".

"Это абсолютный рекорд по посещаемости мероприятий лектория за все время работы проекта "Здоровая Москва". Еще за полчаса до начала мероприятия все сидячие места были заняты, и гости занимали все свободные места рядом", - рассказали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Доктор Курпатов дал рецепт счастья, который состоит из четырех основных постулатов.

  1. Заниматься психическим здоровьем
  2. Ограничить объем цифрового потребления
  3. Найти свое дело
  4. Выстроить гармоничные отношения с другими людьми

Курпатов также рассказал слушателям об инстинктах: социальном, половом и самосохранения. "Люди несчастливы лишь потому, что их потребности не удовлетворены. Но если их все удовлетворить, то человек потеряет тягу к развитию и жизни", - рассказал психолог.

Также доктор дал совет тем, кто впал в цифровую зависимость. Обычно уязвимы перед ней те, у кого нет внутреннего драйва. Она съедает интерес и не дает сконцентрироваться на тех вещах, которые действительно важны.

"Цифровая зависимость – это способ скрыть правду от себя. Скрыть то, что у вас нет значительных целей, значительных мыслей", - отметил президент Высшей школы методологии.

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