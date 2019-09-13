Курпатов собрал невероятный аншлаг в лектории "Здоровой Москвы"

Доктор дал рецепт человеческого счастья

Президент Высшей школы методологии Андрей Курпатов провел лекцию о счастье, ее посетили более тысячи человек.

Лекция под названием "Все, что нужно знать о счастье" состоялась в сквере "Отрадное" в рамках проекта "Здоровая Москва".

"Это абсолютный рекорд по посещаемости мероприятий лектория за все время работы проекта "Здоровая Москва". Еще за полчаса до начала мероприятия все сидячие места были заняты, и гости занимали все свободные места рядом", - рассказали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Доктор Курпатов дал рецепт счастья, который состоит из четырех основных постулатов.

Заниматься психическим здоровьем Ограничить объем цифрового потребления Найти свое дело Выстроить гармоничные отношения с другими людьми

Курпатов также рассказал слушателям об инстинктах: социальном, половом и самосохранения. "Люди несчастливы лишь потому, что их потребности не удовлетворены. Но если их все удовлетворить, то человек потеряет тягу к развитию и жизни", - рассказал психолог.

Также доктор дал совет тем, кто впал в цифровую зависимость. Обычно уязвимы перед ней те, у кого нет внутреннего драйва. Она съедает интерес и не дает сконцентрироваться на тех вещах, которые действительно важны.

"Цифровая зависимость – это способ скрыть правду от себя. Скрыть то, что у вас нет значительных целей, значительных мыслей", - отметил президент Высшей школы методологии.