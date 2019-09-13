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Украине выставили невыполнимые условия для вступления в НАТО

15:55
  • пятница
  • 13 сентября 2019

Киев делает успехи – но впереди долгий путь

Украину примут в НАТО, когда она выполнит два главных и необходимых условия. Их озвучил бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс фог Расмуссен.
Расмуссен посоветовал Порошенко отложить возвращение Крыма

По словам экс-генсека, в НАТО ожидают от Незалежной приведения украинской армии в соответствие со стандартами альянса. Киев, конечно, проделал большую работу в этом направлении – подсластил пилюлю Расмуссен. Но тут же добавил, что впереди огромный объем работы.

А главное, по словам бывшего генсека – политический консенсус внутри альянса по вопросу приема Украины в натовские ряды. Расмуссен отметил, что без этого продвижения не будет – даже в том случае, если Киев выполнит все необходимые условия и даже победит коррупцию. Кстати, искоренение коррупции в Незалежной – еще одно условие для вступления Украины в НАТО, пишет "Лента.ру".

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