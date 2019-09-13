"Постоянно в храме, молится": священник рассказал о встрече с мамой Заворотнюк

Остается надеяться только на помощь свыше

Мать Анастасии Заворотнюк, у которой, по слухам, нашли рак мозга, постоянно молиться о ее исцелении. Об этом рассказал священник, служащий в церкви в поселке Крекшино, где живет актриса с семьей.

"Наверно, [с актрисой] что-то серьезное. Ее мама приходит постоянно в храм, молится. Да, говорит, серьезно все", - сказал священнослужитель, который чуть ли не ежедневно встречается с Валентиной.

Одна из прихожанок сообщила, что в последнее время мать Заворотнюк часто ходит в слезах. Сама артистка не появлялась в церкви.

По слухам, около двух недель назад "прекрасную няню" положили в столичную клинику. До того она безуспешно пыталась вылечиться в Европе. У заслуженной артистки России якобы обнаружили рак мозга в последней степени. Ее состояние ухудшается с каждой минутой. Появилось даже сообщение о том, что артистка впала в кому, а врачи боятся ее оперировать, поскольку организм может не перенести хирургического вмешательства.

Представители Заворотнюк невнятно комментируют ситуацию. 13 сентября ее концертный директор Стас Христов заявил, что он долгое время не мог выйти с ней на связь. "Я получил сообщение от Анастасии в ответ на публикацию [с информацией о госпитализации], которую я ей переслал. Она ответила "Бред. Отстань", - сказал Христов.

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