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Дым над водой: на трансатлантическом рейсе вспыхнул пожар из-за неловкости пилота

16:33
  • пятница
  • 13 сентября 2019

На борту самолета находились 326 пассажиров

Рейс через Атлантику пришлось прервать на полдороге из-за неловкости пилота. Лайнер A330, направлявшийся из немецкого Франкфурта в мексиканский Канкун развернулся над океаном после того, как член экипажа пролил кофе на приборную панель.
У летевшего в Хабаровск самолета треснула форточка в кабине пилотов

Самолет с 326 пассажирами на борту летел над Атлантикой, когда пилотам подали кофе. Один из них поставил кофе на откидной столик - его стакан не влез в подстаканник. Одно неловкое движение – и кофе оказался на приборной панели. Электроника начала дымиться - а через час уже плавились кнопки, отказывали приборы и барахлила связь.

Было принято решение развернуться и идти на вынужденную посадку на ближайший аэродром. Вскоре самолет благополучно приземлился в одном из аэропортов в Ирландии. Случилось все это еще в феврале, но стало известно сейчас благодаря опубликованному докладу британского отдела по расследованию авиапроисшествий, передает RT.

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