В Москве доступно более 24 тысяч каршеринговых автомобилей

Они позволяют заменить до 150 личных машин

Аудитория сервисов каршеринга в Москве достигла миллиона человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На своей странице в социальной сети он отметил, что ежедневно на каждом арендованном автомобиле горожане совершают от семи до восьми поездок.

Впервые Собянин озвучил идею создания подобного сервиса в Москве четыре года назад. С тех пор в столице появилось девять компаний проката. В их автопарке - 24 тысячи автомобилей, которые позволяют полностью заменить 150 тысяч автомобилей личных. По мнению мэра, каршеринг пользуется большой популярностью среди москвичей, поскольку при использовании прокатных машин меньше проблем с парковкой.