ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве доступно более 24 тысяч каршеринговых автомобилей

16:29
  • пятница
  • 13 сентября 2019

Они позволяют заменить до 150 личных машин

Аудитория сервисов каршеринга в Москве достигла миллиона человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На своей странице в социальной сети он отметил, что ежедневно на каждом арендованном автомобиле горожане совершают от семи до восьми поездок.

Впервые Собянин озвучил идею создания подобного сервиса в Москве четыре года назад. С тех пор в столице появилось девять компаний проката. В их автопарке - 24 тысячи автомобилей, которые позволяют полностью заменить 150 тысяч автомобилей личных. По мнению мэра, каршеринг пользуется большой популярностью среди москвичей, поскольку при использовании прокатных машин меньше проблем с парковкой.

Читайте также:
Новости по теме
Московский каршеринг
Московский каршеринг
Московский каршеринг
Московский каршеринг
Московский каршеринг
Московский каршеринг
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.