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Власти заняли жесткую позицию в отношении трудового законодательства

18:12
  • пятница
  • 13 сентября 2019

В России введут новые критерии по количеству рабочих часов

Вопросы совершенствования трудового законодательства обсудил в пятницу Дмитрий Медведев с председателем Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым. Главной темой встречи стал вопрос возможного перехода на четырехдневную рабочую неделю, передает "ТВ Центр".

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Шмаков доложил премьеру, что инициативу планируют обсудить в рамках Российской трехсторонней комиссии - изучением темы займется специальная рабочая группа. По мнению председателя Федерации профсоюзов, в стране нужно вводить новые критерии по количеству рабочих часов, а не дней в неделю. При этом важно сохранить уровень заработной платы работников, а при трансформации трудового законодательства обеспечить защиту интересов всех сотрудников, в том числе тех, кто работает дистанционно.

"В общем плане я полагал бы правильным, чтобы наше трудовое законодательство стало более гибким, то есть более соответствующим духу экономических отношений, которые складываются в XXI веке, в цифровую эпоху", - сказал Медведев.

"Трудовое законодательство должно развиваться. Но при одном условии – это наша жёсткая позиция: не должно быть ухудшения положения работника вне зависимости от того, в традиционных он работает формах или каких-то новых", - ответил Шмаков.

"Совершенно очевидно, что если и совершенствовать трудовое законодательство, то при соблюдении всех тех гарантий и норм, которые существуют, без ухудшения трудового статуса работника", - отметил премьер-министр России.

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