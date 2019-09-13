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"Люди кричали и звали на помощь": очевидцы описали страшный пожар в больнице

18:32
  • пятница
  • 13 сентября 2019

Стали известны подробности трагедии в госпитале Рио-де-Жанейро

По меньшей мере 11 человек стали жертвами сильного пожара в одной из больниц Рио-де-Жанейро. В момент возгорания там находились порядка 300 человек. Многих больных пришлось вывозить из объятого пламенем здания прямо на кроватях. Некоторые оказались заблокированы в палатах. Спасатели вызволяли их через окна. Всех пациентов уже разместили в других лечебных учреждениях города.

К приезду пожарных густой дым уже блокировал проход на верхние этажи больницы. Вызволять пациентов приходится через окна с помощью крана прямо на носилках. Внутри полным ходом идёт эвакуация больных и медперсонала. С собой врачи успевают взять самое необходимое оборудование.

Тут же - на площади рядом с больницей - расстилают матрасы и простыни для лежачих больных. Врачи экстренных служб на месте оказывают первую помощь пострадавшим. В результате пожара, только по предварительным данным, погибли 11 пациентов.

"Многие хотели выпрыгивать из окон - было так много дыма. Люди кричали и звали на помощь. Еще до прибытия пожарных медсёстры и санитары сами выводили пациентов на улицу. Всё происходило очень быстро", - рассказала очевидец Фатима Шавьер.

Пожарная сигнализация в частной больнице Бадим на севере Рио-де-Жанейро сработала в четверг вечером. В тот момент в здании находились более 300 человек. Сотрудники медучреждения тут же начали эвакуацию пациентов. Наиболее тяжёлобольных на время разместили в ближайшем детском саду, позже перевезли в соседние корпуса. Пожарным потребовались два часа, чтобы справиться с огнём. За тушением на месте наблюдал и вице-губернатор штата.

"Все работают максимально слаженно, чтобы минимизировать риски. Правительство взяло ситуацию под собственный контроль", - сообщил вице-губернатор города Клаудио Кастро.

"Мы видели, что пожар распространялся очень быстро. Но пожарным удалось довольно быстро локализовать огонь. И это спасло пациентов, которые на тот момент уже не могли покинуть свои палаты из-за дыма", - заявил очевидец Ренато.

Из-за угрозы обрушения здания больницы по стенам пошли трещины, пожарные эвакуировали и жителей соседних домов. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание в электрогенераторе на техническом этаже больнице, но это пока лишь предварительная версия. Более точную картину трагедии следователи восстановят после того, как завершится разбор завалов.

Анна Пешехонова, Илья Титов. "ТВ Центр".

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