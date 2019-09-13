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В столице завершился Московский финансовый форум

18:13
  • пятница
  • 13 сентября 2019

Специалисты обсудили вопросы, от решения которых зависит дальнейшее развитие страны

В столице завершил работу 4-й Московский финансовый форум, сообщает "ТВ Центр". Более тысячи специалистов - представители государственных и региональных органов власти, предприниматели, экономисты - обсуждали практические вопросы, от решения которых зависит дальнейшее развитие страны.

В центре дискуссии были проблемы совершенствования налогового законодательства, бюджетной политики, а также меры, необходимые для более активного привлечения инвестиций. Значительное внимание эксперты уделили вопросам улучшения контроля за расходованием государственных средств, в частности, в области закупок. Отмечено, что ряд предложений, высказанных ранее - уже реализован в законодательстве. Это позволяет рассчитывать на то, что отдача от капиталовложений станет более эффективной.

"Нарушения бухгалтерского учёта, непостановка основных средств на учёт может иметь следствием утрату имущества и потерь для бюджета. Неэффективное исполнение государственных контрактов приводит к потере бюджетных средств, которые выделены на реализацию этих государственных контрактов. Поэтому, на мой взгляд, это является неотъемлемой частью государственного финансового контроля и без проверки, без понимания глубины этих процессов мы не можем создать полноценную картину и дать рекомендации по тому, как систему исправить", - сказал министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

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