Стало известно, как Зеленский "осчастливит" украинцев

Президент Украины в пятницу отметился громкими заявлениями

На Украине по инициативе президента распущена Центральная избирательная комиссия. В её составе не было ни одного представителя правящей партии, но теперь, судя по всему, это будет исправлено. О других важных решениях Владимир Зеленский рассказал иностранным партнёрам в Киеве на международном бизнес-форуме Ялтинской европейской стратегии. Неожиданностью для всех стало заявление о том, что глава государства не хочет размещения миротворцев в Донбассе, на чём настаивал его предшественник. Новый лидер позволил себе и другой завуалированный упрёк в адрес Петра Порошенко, который в пятницу был допрошен по резонансным уголовным делам.

Выступая с речью на конференции ялтинской европейской стратегии, Владимир Зеленский вдруг решил сымпровизировать, спустился в зал и начал выпытывать у гостей форума, что для них значит счастье. А потом почти час сам рассказывал, как он осчастливит Украину. И сделал немало громких заявлений. Похвастался прекрасными отношениями с США. Порассуждал о том, что конфликт в Донбассе нужно решать дипломатией. И тут же призвал запад сохранять антироссийские санкции. По его версии, давление и рестрикции - это и есть дипломатическое оружие.

"Я не устаю повторять всем нашим мировым партнерам, которые – очень им благодарен – нам помогают, но иногда они думают о снятии санкций. Вы теряете деньги? Серьезно? Извините, мы теряем людей. Знаете, в цивилизованном мире платить налоги – это нормально. Санкции – это фактически те же налоги, необходимые для мирового порядка. Если хотите – это налог ради мира", - сказал Зеленский.

В Кремле тут же напомнили, что санкции - обоюдоострое оружие, которое не решает проблему, не приносит ничего хорошего ни для одной из сторон и нарушает международное право. Пресс-секретарь президента России ответил и по поводу проанонсированного Зеленским нового обмена заключенными: мол, исключать нельзя, но это потребует много времени и ресурсов, а полностью решить данную проблему поможет только полная имплементация Киевом Минских соглашений. Но украинский президент бежит впереди паровоза.

"Сейчас мы говорим про другой этап после возврата наших политзаключенных парней и наших моряков. Сейчас мы готовим другие списки", - заявил президент Украины.

Что касается внутренних дел, новый глава государства Раду уже разогнал, сегодня наступила очередь Центризбиркома. Обновленный парламент проголосовал за увольнение членов ЦИК, который по-прежнему оставался подконтрольным Петру Порошенко. Вдохновленный Зеленский пригрозил разобраться и с главным злом Украины - тотальной коррупцией.

Подробности смотрите в репортаже Лилии Акиньшиной.