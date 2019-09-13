Доигрался: в принадлежащем Порошенко банке идет обыск

Сам экс-президент в это время был на допросе в ГБР

Следователи Государственного бюро расследований Украины пришли с обыском в Международный инвестиционный банк в Киеве. Главный акционер этого финансового учреждения – экс-президент Незалежной Петр Порошенко.

Сам политик и бизнесмен в это время оказался в стенах ГБР – он прибыл туда на допрос, которого так долго избегал. Порошенко проходит свидетелем по 3 уголовным делам, а всего его имя фигурирует в 13, напоминает украинский "24 канал".

В кредитном учреждении ситуацию не комментируют – более того, заявляют, что не располагают информацией об обысках.

Государственное бюро расследований Украины проводит обыск в Международном инвестиционном банке (МИБ), акционером которого является бывший президент Петр Порошенко, сообщается в пятницу на сайте украинского "24 канала".

Сам Порошенко в пятницу был на допросе в Госбюро. Экс-президент является свидетелем в трех уголовных делах, фигурирует в 13. Политика подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением, узурпации судебной власти, государственной измене, незаконном назначении правительства. В списке деяний Порошенко также фальсификация документов, незаконное завладении телеканалом "Прямой" и захват власти.

Порошенко пообещал поднять над Донбассом украинский флаг