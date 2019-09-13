ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Доигрался: в принадлежащем Порошенко банке идет обыск

17:02
  • пятница
  • 13 сентября 2019

Сам экс-президент в это время был на допросе в ГБР

Следователи Государственного бюро расследований Украины пришли с обыском в Международный инвестиционный банк в Киеве. Главный акционер этого финансового учреждения – экс-президент Незалежной Петр Порошенко.
По делам Порошенко начались масштабные обыски

Сам политик и бизнесмен в это время оказался в стенах ГБР – он прибыл туда на допрос, которого так долго избегал. Порошенко проходит свидетелем по 3 уголовным делам, а всего его имя фигурирует в 13, напоминает украинский "24 канал".

В кредитном учреждении ситуацию не комментируют – более того, заявляют, что не располагают информацией об обысках.

Государственное бюро расследований Украины проводит обыск в Международном инвестиционном банке (МИБ), акционером которого является бывший президент Петр Порошенко, сообщается в пятницу на сайте украинского "24 канала".

Сам Порошенко в пятницу был на допросе в Госбюро. Экс-президент является свидетелем в трех уголовных делах, фигурирует в 13. Политика подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением, узурпации судебной власти, государственной измене, незаконном назначении правительства. В списке деяний Порошенко также фальсификация документов, незаконное завладении телеканалом "Прямой" и захват власти.

Порошенко пообещал поднять над Донбассом украинский флаг

 

Читайте также:
Новости по теме
Пётр Порошенко
Пётр Порошенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.