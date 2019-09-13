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Доброй охоты: филиппинцам разрешили стрелять в вымогающих взятки чиновников

17:53
  • пятница
  • 13 сентября 2019

Убивать коррупционеров нельзя

Радикальное решение проблемы коррупции в своей стране нашел президент Филиппин. Родриго Дутерте разрешил гражданам стрелять в чиновников, если те станут вымогать взятку.
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Филиппинский лидер неоднократно выражал обеспокоенность уровнем коррупции в стране и говорил о необходимости серьезных мер. "Это червь, сидящий внутри почти каждого в правительстве", – заявил как-то Дутерте. И вот теперь он решил подойти к решению проблемы жестко.

Президент Филиппин призвал граждан отстаивать свои права и сообщать о каждом случае коррупции или правонарушения с участием представителей власти. В самых запущенных случаях филиппинцам можно даже стрелять. Только, предупреждает соотечественников президент, не насмерть – можно, например, выстрелить в ногу. К тому, кто не выдержит несправедливости и прибегнет к такому аргументу, как огнестрельное оружие, применят, по словам Дутерте, всего лишь телесные наказания. Но если гражданин перестарается и чиновник умрет – то на помилование рассчитывать не приходится, сообщает радио Sputnik.

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