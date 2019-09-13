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"Газпрому" отключили OPAL

18:15
  • пятница
  • 13 сентября 2019

Российской компании придется сократить транспортировку газа

"Газпрому" запретили использовать дополнительные мощности трубопровода OPAL. Российская компания использовала его для транспортировки голубого топлива в Европу. Как сообщается в релизе немецкого регулятора, запрет распространяется также на уже забронированные мощности. Он начнет действовать с 7 часов утра 14 сентября.
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Суд Евросоюза на днях отменил принятое Еврокомиссией в 2016 году решение о расширении доступа "Газпрома" к OPAL. Его сочли нарушающим принцип энергетической солидарности. Российской компании придется сократить транспортировку по трубе до половины транзитной мощности.

Немецкий регулятор поддержал такой вердикт. Федеральное сетевое агентство считает, что у "Газпрома" есть альтернативные транспортные маршруты для того, чтобы выполнить свои обязательства по отношению к Европейскому союзу. Если же российская компания решит нарушить запрет, ее ждут крупные штрафы, предупредили в агентстве.

На Украине уже радуются и называют шаги агентства ФРГ "приятным сюрпризом". А польские эксперты подсчитали, что теперь транзит через Украину может вырасти на 12,5 миллиарда кубов в год, передает РИА Новости.

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