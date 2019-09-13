Российские школьники споют "Богемскую рапсодию"

Не обошли вниманием и группу Nirvana

Российским школьникам утвердили культурный норматив. В Министерстве культуры решили, что молодое поколение должно приобщиться к достижениям мировой культуры по семи направлениям: литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр и кинематограф.

В перечень рекомендуемых произведений раздела "Зарубежная музыка" вошла композиция группы Queen "Bohemian rhapsody". Также школьники должны ознакомиться с образцом творчества групп Nirvana – "Smells like teen spirit", Pink Floyd – "Money", The Beatles – "All you need is love" и ABBA – "Dancing queen".

В Минкультуры поясняют, что цель проекта - определить произведения, которые считаются лучшими образцами отечественной и мировой культуры. Школьники из представленных списков смогут сами выбрать наиболее понравившиеся им произведения, передает ТАСС.