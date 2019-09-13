В платочке и с ландышами: свадебный наряд Собчак вызвал умиление

Молодоженов сопровождали родители и близкие друзья

Ксения Собчак и Константин Богомолов обвенчались в одном из столичных храмов. Молодожены прибыли сюда после регистрации в ЗАГСе, но успели сменить наряды.

Платье светской львицы стало более закрытым, на голове появился сетчатый платочек. В руках телеведущая держала букет ландышей. А режиссер надел более строгую, голубую сорочку и сменил костюм.

В храм пару сопровождали родители венчающихся и самые близкие друзья Ксении и Константина, среди них – редактор глянцевого журнала Светлана Бондарчук, которая публиковала фотографии с церемонии в соцсетях.

Сына Ксении Собчак Платона не было ни в ЗАГСе, ни в храме. Как стало известно, его отправили на время праздничных мероприятий к папе, Максиму Виторгану – подальше от суеты.