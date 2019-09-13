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В платочке и с ландышами: свадебный наряд Собчак вызвал умиление

19:03
  • пятница
  • 13 сентября 2019

Молодоженов сопровождали родители и близкие друзья

Ксения Собчак и Константин Богомолов обвенчались в одном из столичных храмов. Молодожены прибыли сюда после регистрации в ЗАГСе, но успели сменить наряды.
Остросюжетная история любви Собчак и Богомолова

Платье светской львицы стало более закрытым, на голове появился сетчатый платочек. В руках телеведущая держала букет ландышей. А режиссер надел более строгую, голубую сорочку и сменил костюм.

В храм пару сопровождали родители венчающихся и самые близкие друзья Ксении и Константина, среди них – редактор глянцевого журнала Светлана Бондарчук, которая публиковала фотографии с церемонии в соцсетях.

 

Сына Ксении Собчак Платона не было ни в ЗАГСе, ни в храме. Как стало известно, его отправили на время праздничных мероприятий к папе, Максиму Виторгану – подальше от суеты.

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