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"Только после развода": Зеленский рассказал о нелегком выборе

19:33
  • пятница
  • 13 сентября 2019

Президент настаивает, что все должно происходить по украинским законам

Владимир Зеленский рассказал о том, как он представляет процесс урегулирования ситуации на юго-востоке Незалежной. Президент Украины подчеркнул, что выборы в местные органы власти в Донбассе, предусмотренные минскими соглашениями, должны проходить по украинским законам. А состоятся они только после того, как войска отойдут с линии соприкосновения.
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"Это вопрос обмена сначала людей, потом разведения войск. Сейчас мы говорим о разведении в Золотом и Петровском, затем по всей территории, а это 400 километров. И только после этого мы можем говорить о формате выборов", - заявил Зеленский.

Киев постоянно утверждает, что выполняет Минские соглашения, которые лежат в основе мирного урегулирования в Донбассе. Однако этот план предполагает, в первую очередь, прекращение огня, а затем отвод военной техники и создание зон безопасности. Украинские власти, в соответствии с соглашениями, должны обеспечить амнистию и возобновить социальные выплаты жителям Донбасса. А в результате конституционной реформы отдельным районам Донецкой и Луганской областей должен быть предоставлен особый статус управления, напоминает ТАСС.

Однако обстрелы мирных жителей Донецка и других населенных пунктов ДНР и ЛНР со стороны позиций ВСУ не прекращаются. Что же касается амнистии, то Владимир Зеленский – так же, как и его предшественник Петр Порошенко – не намерен ее предоставлять.

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