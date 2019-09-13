ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Супруг Заворотнюк ушел из ледового шоу из-за болезни жены

19:58
  • пятница
  • 13 сентября 2019

Коллеги отнеслись к решению с пониманием

Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось. Это подтвердили журналистам коллеги супруга актрисы – фигуриста Петра Чернышева. Они рассказали, что спортсмен покинул ледовое шоу "Руслан и Людмила", чтобы быть рядом с женой. Труппа сейчас находится в Турции. Чернышева на ледовой сцене заменит Алексей Рогонов.
"Постоянно в храме, молится": священник рассказал о встрече с мамой Заворотнюк

"Но при этом ни о каком увольнении и речи не идет. Это всего лишь замена, о конкретных сроках говорить рано", - заявил представитель "Navka Show" Егора Разумовского.

Петр Чернышев все свое время проводит рядом с женой, у которой диагностировали неоперабельную опухоль мозга. "Сейчас Петр просто не может думать о других вещах, кроме здоровья жены", — рассказали коллеги фигуриста.

О том, что состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось, стало известно 13 сентября. По последним данным, у популярной актрисы отек мозга. Ее вертолетом доставили в Москву из Польши, где артистка якобы проходила лечение.

Как пишут "Дни.ру", нейрохирурги собирают консилиум, чтобы решить, можно ли оперировать артистку. Состояние крайне тяжелое, организм может не выдержать хирургического вмешательства. При этом директор Заворотнюк утверждает, что сама Анастасия отправила ему смс, в котором все сообщения о реанимации назвала "бредом".

Видео: 10 самых..."Громкие разорения звёзд"

Читайте также:
Новости по теме
Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышев
Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.