Супруг Заворотнюк ушел из ледового шоу из-за болезни жены

Коллеги отнеслись к решению с пониманием

Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось. Это подтвердили журналистам коллеги супруга актрисы – фигуриста Петра Чернышева. Они рассказали, что спортсмен покинул ледовое шоу "Руслан и Людмила", чтобы быть рядом с женой. Труппа сейчас находится в Турции. Чернышева на ледовой сцене заменит Алексей Рогонов.

"Но при этом ни о каком увольнении и речи не идет. Это всего лишь замена, о конкретных сроках говорить рано", - заявил представитель "Navka Show" Егора Разумовского.

Петр Чернышев все свое время проводит рядом с женой, у которой диагностировали неоперабельную опухоль мозга. "Сейчас Петр просто не может думать о других вещах, кроме здоровья жены", — рассказали коллеги фигуриста.

О том, что состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось, стало известно 13 сентября. По последним данным, у популярной актрисы отек мозга. Ее вертолетом доставили в Москву из Польши, где артистка якобы проходила лечение.

Как пишут "Дни.ру", нейрохирурги собирают консилиум, чтобы решить, можно ли оперировать артистку. Состояние крайне тяжелое, организм может не выдержать хирургического вмешательства. При этом директор Заворотнюк утверждает, что сама Анастасия отправила ему смс, в котором все сообщения о реанимации назвала "бредом".

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