Повозку запрягли - пора ехать: Россия готова к экономическому прорыву

Мощные вливания денег, которых накопилось с избытком, и создание мотивации способны по-настоящему взорвать экономический рост

Россия за десять лет заработала на золоте миллиарды долларов, увеличив свои золотые резервы за это время в четыре раза. Об этом пишет Bloomberg, подчеркивая, что за последний год российский Центробанк стал крупнейшим мировым покупателем золота, активно его приобретая, чтобы снизить зависимость страны от доллара. И это лишь одна из многих очень важных новостей, которые говорят о том, в какой реально ситуации находится экономика нашей страны и в каком направлении она должна двигаться.

О промежуточных экономических успехах на этой неделе рассказал Дмитрий Медведев. Кабмин обсуждал реализацию федерального бюджета, который оказался очень устойчив ко всем внешним и внутренним вызовам.

"Результаты по большинству показателей оказались лучше прогноза. У нас низкий уровень госдолга, и мы завершаем полугодие, имея профицит бюджета. Доходы также увеличились, причём больше, чем прогнозировалось - на 12% - и в общей сложности превысили 9,5 триллиона рублей. Причём, что важно, большая часть поступлений - почти 57% - это доходы, которые не связаны с продажей углеводородов", - сказал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Уровень госдолга оказался не просто низким, а даже отрицательным. Разница между обязательствами по выплатам и ликвидными активами государства - полтора триллиона рублей в пользу последних. На практике это означает, что Россия заблокировала экономический рычаг давления на нее.

"Наши кредитные возможности определяются рейтингами. А рейтинг определяется рейтинговыми агентствами, которые работают в связке с МВФ. Если мы ведем неправильную с точки зрения МВФ политику, они могут обрушить наши рейтинги, нашим структурам коммерческим всем, включая крупные госкомпании, придется возвращать взятые долги немедленно. Отрицательный совокупный долг означает, что общий объем наших активов превышает совокупный объем нашего долга. И этот механизм шантажа России больше не работает", - считает экономист Михаил Хазин.

Трудно шантажировать страну, которая не нуждается в помощи, и сама умеет зарабатывать. Давить с помощью цен на нефть тоже не получится, Россия научилась извлекать прибыль не только на углеводородах. И как результат: доходы текущего бюджета обогнали расходы. Премьер Медведев объяснил, почему не называет точную сумму, но, по его словам, профицит большой.

"Как только называешь объем, сразу появляется желание все это раздербанить. А делать это нельзя. Но тем не менее, это само по себе, действительно, это такая подушка безопасности, которая существует в нашей стране и которая отличает нашу экономику от других", - заявил Медведев.

В 2008 году, когда ипотечный крах в США перерос в глобальный экономический кризис, подушка финансовой безопасности удержала нашу страну на плаву. И теперь эксперты отмечают: в случае рецидива Россия снова окажется в наиболее выгодном положении. С другой стороны, денег накоплено уже более, чем достаточно. Золотовалютный резерв - 530 миллиардов долларов, Фонд национального благосостояния – 124 миллиарда долларов. Целые отрасли и сферы уже давно ждут этих денег. Денег, которые запустят экономику, создав новый уровень жизни. Тем более, что приоритетные задачи давно обозначены.

"Сейчас кабмин стоит на распутье — с одной стороны, необходимо финансировать нацпроекты, с другой - необходимо определять те точки, направления, на которые дополнительно инвестировать денежные средства, которые объективно в России скопились. Только дополнительные доходы бюджета от роста цен на энергоносителей превышают триллион рублей. И эти денежные средства можно было бы направить в экономику", - сказал политолог Дмитрий Абзалов.

Президент не устает повторять - улучшения должны выражаться не в цифрах, а в реальной жизни. Рост экономики россияне должны чувствовать на себе, в своем кармане, в своем семейном бюджете. А пока общее число бедных - по данным правительства - 19 миллионов человек. И при этом не надо забывать, что Россия, как и все другие страны, живет в XXI веке.

"У нас экономика не труб, не нефти, не газа… А современная экономика человека, которую мы должны мерить через него: если затраты в области, которая обслуживает этого человека, снижаются, то это плюс данной экономики, а не минус. Мне кажется, надо пересмотреть подходы к тому, что происходит. Мы живем и пытаемся жить в индустриальной эпохе, которая уже прошла. Ведь любой кризис – внутреннее содержание человека. Он верит в развитие страны экономики или не верит. Если верит – это кризис, если не верит – кризиса нет… Ведь кризис в головах", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Видео: Собянин призвал изменить подход к оценке экономики

Измерять экономику через человеческий потенциал в конечном итоге окажется гораздо выгоднее. Почти 80% россиян, согласно опросам, за большую зарплату готовы и работать больше. Но нужен мощный экономический рывок, который создаст новые рабочие места и даже новые отрасли. Для этого все готово. Подушкой безопасности или запасом прочности вполне может быть золотой запас, по которому Россия уже на пятом месте с рекордным резервом 2200 тонн. А после того, как президент разрешил россиянам быть частными старателями, скорее всего, это не последнее достижение, которое нас ждет.

"Там же люди работают индивидуально, где компании не доходят, где это невыгодно и экономически нецелесообразно, но отвалы большие. Там, я знаю, тоже эти индивидуальные старатели трудятся. И "хватать и не пущать", всё запрещать – это неправильный путь. Мы уже это проходили в своё время, это не даст возможность и людям дополнительно зарабатывать, да и государство от этого ничего не выиграет. А вот навести порядок, конечно, нужно", - призвал президент России Владимир Путин.

И это яркий пример того, как государство дает не рыбу, а удочку. Такой же стратегии следует придерживаться во многих других отраслях. Мощные вливания денег, которых накопилось с избытком, и создание мотивации способны по-настоящему взорвать экономический рост. Но делать это нужно прямо сейчас. Деньги тоже любят работать и имеют свойство "испаряться", когда их не трогают. Все условия для прорыва, о котором так долго говорят экономисты, а самое главное, которого очень ждут простые россияне - созданы. Но времени на реализацию мало. Окно возможностей не будет открыто долго. Справедливости ради: экономическую повозку старательно и качественно запрягли, пришло время ехать.

Александр Огородников. Елена Мекертычева. Владимир Худяков. "В Центре событий".

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