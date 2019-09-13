Свадебный поцелуй Собчак и Богомолова сняли на видео

Молодожены целовались под аккомпанемент фейерверков

Гости, прибывшие на банкет по поводу бракосочетания Ксении Собчак и Константина Богомолова, запечатлели на видео и опубликовали в соцсетях свадебный поцелуй светской львицы и режиссера. Пара стоит на алом постаменте, в окружении фейерверков. Невеста смущенно потупилась, а жених показывает ей жестами, что пора переходить к активным действиям. Ксения, наконец, решается – и пара сливается в страстном поцелуе под восторженные крики присутствующих.

Действо происходило на территории Музея Москвы на Зубовском бульваре, куда в последний момент было решено перенести банкет. Молодожены прибыли сюда после эпатажной регистрации брака в Грибоедовском ЗАГСе (пара уехала оттуда в черном катафалке, украшенном алыми розами и надписью "Пока смерть не разлучит нас") и венчания в одном из столичныхъ храмов.

Видимо, режиссерскими стараниями Богомолова банкет также был выдержан в духе "пятница, 13-е". Зал был убран в стиле вампирской саги – черные стены, на столах – красные скатерти и черная посуда, красные скатерти и "слуги" в черных перчатках. Молодых поздравляли около 300 человек - в их числе Рената Литвинова, Земфира и Константин Эрнст.