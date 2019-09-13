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Собчак отказалась сбегать от Богомолова

21:07
  • пятница
  • 13 сентября 2019

Машина ждала невесту прямо за углом

Телеведущая Ксения Собчак отказалась сбежать со свадьбы с режиссером Константином Богомоловым. Торжество в настоящий момент проходит во дворе Музея Москвы. На главную свадьбу года съехались все знаменитости, а также множество политиков и общественных деятелей.

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"Предложил Ксении Собчак сбежать со свадьбы. Машина ждала за углом. Не со мной, а просто сбежать... не сложилось…" – написал у себя в инстаграме главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Он опубликовал совместную фотографию с Собчак.

Бракосочетание Собчак и Богомолова состоялось в пятницу в Грибоедовском ЗАГСе в Москве. На бракосочетание пара приехала на катафалке. Свидетелем со стороны невесты стал художник Андрей Бартенев.

Ранее в соцсетях появилось видео свадебного поцелуя Собчак и Богомолова. На кадрах молодожены целуются на глазах толпы, стоя на красном постаменте на территории Музея Москвы на Зубовском бульваре.

Видео: свадебный поцелуй Собчак и Богомолова

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