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И хочется, и колется: Турчинов объяснил, почему не может объявить войну России

21:10
  • пятница
  • 13 сентября 2019

Бывший секретарь СНБО утверждает, что Москва может применить ядерное оружие

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины сожалеет, что Киев не может объявить войну Москве. Не мог он этого в 2014-м, да и сейчас не выйдет. А все из-за того, что у России – второй в мире по мощности ядерный потенциал, переживает Александр Турчинов. Он уверен, что Москва без колебаний применила бы ядерное оружие, если бы на помощь Незалежной пришли страны НАТО.
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Все дело в том, считает Турчинов, что Украина "в пацифистском порыве" в свое время отказалась от ядерного оружия. Так что теперь ей нечего противопоставить России в вопросах стратегического вооружения.

Однако бывший секретарь СНБО не теряет надежды на реванш. "Я в этой ситуации вижу один выход — укреплять наш военный потенциал. Наступит время, когда в России будут значительно большие проблемы, чем были на закате СССР, и мы освободим не только Крым", — заявил отставной секретарь.

Напомним, что Александр Турчинов исполнял обязанности президента Украины после госпереворота февраля 2014 года. Именно он отдал приказ о начале военной операции в Донбассе. Позже занимал должность секретаря СНБО. 19 мая был уволен с этого поста. Владимир Зеленский изменил состав Совета и назначил себя его председателем, напоминает РИА Новости.

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