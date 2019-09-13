Появилось видео серьезного пожара на подстанции в Петербурге

В результате ЧП без света остались жители 62 домов

Почти 10 тысяч человек остались без света в Санкт-Петербурге из-за пожара на подстанции. В результате ЧП в Красногвардейском районе электричества лишились 62 дома. Подстанция, построенная в 1985 году, обеспечивает светом, кроме жилых домов, и социально значимые объекты - Ледовый дворец и Александровскую больницу.

В Ледовом дворце в это время начинался матч между хоккейными клубами СКА и ЦСКА, из-за пожара наблюдались перебои со светом. "Наблюдались перебои, но сейчас все работает, матч начался", - сообщили во Дворце агентству ТАСС.

К настоящему времени, по данным экстренных служб, пожар локализован. Энергоснабжение частично восстановлено. "В 20:02 по московскому времени по резервной схеме частично запитаны погашенные потребители. Остаются (без света – Прим. ред) 30 жилых домов, 9500 человек в Красногвардейском и Невском районах", - сообщили в пресс-службе городского комитета по энергетике.