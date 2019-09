Легендарный рок-музыкант умер от рака

Эдди Мани было 70 лет

Известный рок-певец и композитор Эдди Мани скончался в США. Музыкант ушел из жизни рано утром 13 сентября, ему было 70 лет.

"Мы с горечью на сердце прощаемся с нашим любимым мужем и отцом. Мы не можем представить мир без него. Мы благодарны, что он будет жить вечно благодаря своей музыке", - цитирует сообщение семьи музыканта издание Variety.

Эдди Мани записал за свою карьеру 11 альбомов. Известность пришла к музыканту в середине 1980-х годов, после выхода песен Baby Hold On, Shakin, Take Me Home Tonight и Two Tickets to Paradise, сообщает агентство Reuters.