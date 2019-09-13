Друга Кокорина и Мамаева оставили в колонии

Протасовицкого не выпустили по УДО

Александра Протасовицкого оставили в колонии. Он был осужден вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым за драку в центре Москвы. По данным Общественной наблюдательной комиссии Москвы, причиной стали сразу три взыскания от администрации московского СИЗО "Бутырка".

Как сообщил ответственный секретарь ОНК Иван Мельников, взыскания могут помешать условно-досрочному освобождению заключенного. Вопрос об УДО Протасовицкого будет рассмотрен 24 сентября.

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и Павел Мамаев с их общим знакомым Протасовицким стали участниками двух конфликтов в Москве 8 октября 2018 года. Компания избила водителя известной телеведущей, а затем и сотрудников Минпромторга в одном из московских кафе.

В мае 2019 года суд приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима. Братья Кокорины должны были отсидеть полтора года. Всех, кроме Протасовицкого, уже освободили по УДО.

За освобождение друга Кокорина и Мамаева уже выступил известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин. Телеведущий считает, что Протасовицкий остался в колонии из-за того, что у него нет таких заступников, как у его друзей, передает RT.