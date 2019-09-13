Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в кому

Состояние крайне тяжелое

Анастасия Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии. Врачи ввели актрису в медикаментозную кому, это вынужденная мера.

Ранее стало известно о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк. Сообщалось, что актриса госпитализирована в одну из столичных клиник, она в реанимации. Самочувствие ее в последние дни резко ухудшилось.

Медики не решаются провести необходимую артистке операцию – врачи считают, что в нынешнем своем состоянии Анастасия не перенесет хирургического вмешательства, сообщает РЕН ТВ.

В то же время директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг информацию о госпитализации актрисы. Он заявил, что артистка прислала ему сообщение, в котором назвала все сообщения о ее болезни бредом.

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