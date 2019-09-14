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В Дамаске открылась выставка технологий и инноваций

10:24
  • суббота
  • 14 сентября 2019

Свои проекты представили сирийские студенты

В Дамаске открылась выставка технологий и инноваций. Более 700 изобретателей представили свои проекты в области медицины, сельского хозяйства, пищевой промышленности, робототехники и программирования.

Организовали выставку Министерство внутренней торговли и Патентное бюро, а участвуют в ней в основном студенты. Цель экспозиции - найти интересные проекты и инвестиции для их реализации, сообщает "ТВ Центр".

Поддержать энтузиастов готовы и сирийские предприниматели: они уже профинансировали проект по развитию сети мини-пекарен. Продукция таких предприятий сейчас очень востребована в городах и посёлках, которые сейчас восстанавливаются после войны.

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Научно-техническая выставка в Сирии
Научно-техническая выставка в Сирии
Научно-техническая выставка в Сирии
Научно-техническая выставка в Сирии
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