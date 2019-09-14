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В Комсомольске-на-Амуре подтоплены 400 жилых домов

10:50
  • суббота
  • 14 сентября 2019

Пик паводка пройден

Пик паводков в Хабаровском крае пройден. Уровень воды в Амуре  снижается вторые сутки. Сегодня в районе Комсомольска-на-Амуре он составляет 821 сантиметр. Но пока в зоне подтопления остаются 400 домов и тысяча приусадебных участков, сообщает "ТВ Центр".

Спасатели и военные продолжают работы по ликвидации последствий. Откачка воды ведётся в круглосуточном режиме. По информации гидрологов, уровень реки будет падать медленно - по пять сантиметров в сутки. Вода может уходить  вплоть до середины октября.

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Последствия паводка
Спасатели МЧС в зоне паводка
Спасатели МЧС в зоне паводка
Последствия паводка
Последствия паводка
Последствия паводка
Последствия паводка
Спасатели МЧС в зоне паводка
Спасатели МЧС в зоне паводка
Военные сооружают дамбу в зоне паводков
Военные сооружают дамбу в зоне паводков
Последствия паводка
Последствия паводка
Спасатели МЧС в зоне паводка
Спасатели МЧС в зоне паводка
Последствия паводка
Последствия паводка
Последствия паводка
Последствия паводка
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