В Комсомольске-на-Амуре подтоплены 400 жилых домов

Пик паводка пройден

Пик паводков в Хабаровском крае пройден. Уровень воды в Амуре снижается вторые сутки. Сегодня в районе Комсомольска-на-Амуре он составляет 821 сантиметр. Но пока в зоне подтопления остаются 400 домов и тысяча приусадебных участков, сообщает "ТВ Центр".

Спасатели и военные продолжают работы по ликвидации последствий. Откачка воды ведётся в круглосуточном режиме. По информации гидрологов, уровень реки будет падать медленно - по пять сантиметров в сутки. Вода может уходить вплоть до середины октября.