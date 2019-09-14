Растёт число жертв разрушительного наводнения в Испании

Есть и без вести пропавшие

Число жертв наводнения в Испании увеличилось до пяти человек. Ливни, которые идут в стране уже третьи сутки, привели к перекрытиям дорог и частичной приостановке железнодорожного движения. Задерживаются и отменяются рейсы на Ибице, Аликанте, в Мадриде и Барселоне. Сразу несколько провинций ушли под воду после сильнейших дождей.

Уровень воды в городах поднялся так стремительно, что люди не успели покинуть дома. Самая сложная обстановка сейчас в Валенсии и Мурсии. Людей, спасающихся на крышах домов, эвакуируют вертолётами, сообщает "ТВ Центр". Всего эвакуированы более трёх с половиной тысяч человек. На помощь гражданским службам власти направили военные подразделения.

Такого мощного ливня не было последние сто лет. Власти назвали ситуацию критической и даже отменили занятия в школах. Дожди прекратились, но вышедшие из берегов реки затопили железные дороги. Нарушено и воздушное сообщение. Многие аэропорты работают с перебоями. Данных о том, что среди пострадавших или пропавших без вести есть россияне, в наше посольство пока не поступало.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".