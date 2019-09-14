Скрывал два года: Эдвард Сноуден тайно женился в России

Экс-сотрудник американских спецслужб издаёт мемуары

Эдвард Сноуден тайно женился в России. О своей жизни бывший сотрудник ЦРУ рассказал в мемуарах, которые выйдут в свет 17 сентября. За несколько дней до этого Сноуден дал интервью нескольким зарубежным изданиям: рассказал и о красоте русской природы, и о дружелюбии россиян.

Любое интервью Эдварда Сноудена сразу превращается в событие мирового масштаба. После драматичного побега из США прошло уже шесть лет, а новой информации про бывшего сотрудника национальной безопасности не так много. Место встречи с журналистами - квартира на Цветном бульваре - не его, подчёркивает Сноуден. На контакт он хоть и идёт, но вот место проживания не афиширует, сообщает "ТВ Центр".

"Я больше не живу скрытной жизнью. Я выхожу на улицу и уже не так сильно придерживаюсь режима инкогнито. Но если вспомнить 2013 год, то я был человеком, с которым хочет разделаться самое могущественное правительство в мире. Им было всё равно, что со мной делать. Они просто хотели заставить меня молчать, чтобы меня просто не было", - говорит Сноуден.

На родине его обвиняют в шпионаже, беглецу грозит длительный тюремный срок. Белый дом неоднократно заявлял, что прощать бывшего сотрудника АНБ никто не собирается: угроза национальной безопасности - одно из самых серьезных правонарушений. Об этом экс-сотрудник тоже рассказывает в своей книге. Как и о том, что едва не провалил свой план, когда с поличным его застал охранник. Времена, когда он боялся встретить за поворотом сотрудника ЦРУ, уже прошли. В России он не ограничен в передвижениях: со своей супругой Линдси спокойно катается на метро и гуляет.

Когда я сюда приехал, я не мог ничего понять. Я был просто в ужасе. Поначалу я чувствовал себя словно в великой крепости врага. Я никогда не хотел здесь оказаться. Но со временем я понял, что мои домыслы существенно отличались от реальности. У людей во всем мире слишком однобокое представление о России.

Скучает Сноуден лишь по любимой закусочной с мексиканской едой. В остальном адаптация прошла успешно. К московскому быту привык: снимает двухкомнатную квартиру на окраине города и путешествует по России. Охотно делится своим мнением о людях: все очень дружелюбные, а страна - одна из красивейших в мире. На жизнь зарабатывает, в основном, за счёт лекций студентам. Из дома выходить не нужно - современные возможности позволяют все делать через интернет. Единственный минус - большая разница во времени с Америкой, работать приходится по ночам. Признается: в России есть всё необходимое, но надежды вернуться домой он не теряет.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".