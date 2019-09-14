Куда сходить в выходные в Москве

Парад городской техники и итальянский фестиваль

В эти выходные в Москве насыщенная культурная и познавательная программа. По Садовому кольцу парадом проходит техника городских служб столицы, потом её можно будет посмотреть на проспекте Академика Сахарова.

В таком формате городская спецтехника столицы была показана в 2016 году и как массовое мероприятие этот парад вошёл в книгу рекордов России и Европы. Всего на сегодняшней выставке представлено около 200 единиц техники различного назначения. Машины, служившие Москве десятилетиями не забыты, находятся в исправном состоянии, сообщает "ТВ Центр".

В праздничном параде принимают участие не только наземные транспортные средства. Спасательные вертолёты специально доставлены на проспект академика Сахарова. А под Крымским мостом – пожарно-спасательные корабли проводят инсценировку аварийных ситуаций на воде.

Впрочем, атмосфера праздника сегодня не только на Садовом кольце. Столичные клоуны своим собственным парадом пройдут по бульварам. Фестиваль циркового искусства превратит центр столицы в красочную арену.

А в старинной усадьбе Архангельское пройдёт одно из самых ярких событий золотой осени - ежегодный Фестиваль итальянской культуры. В течение двух дней гости погрузятся в атмосферу этой страны, с её яркими красками, зажигательной музыкой, танцами, и конечно вкусной кухней.