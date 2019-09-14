В России стартовала акция "Сохраним лес"

Её цель - восстановить уничтоженные пожарами леса

Сегодня стартует всероссийская акция по восстановлению лесов после пожаров "Сохраним лес". Участники, среди которых много знаменитостей, посадят более тридцати миллионов деревьев. Присоединиться может любой желающий, сообщает "ТВ Центр". На официальном сайте есть интерактивная карта с информацией о датах и местах высадки саженцев.

Акция пройдет в 80 регионах. Главная её цель - к 2024 году восстановить уничтоженные пожарами леса. Особое внимание уделяется Красноярскому и Забайкальскому краям, Бурятии и Якутии. На своей родине, в Иркутской области посадил дерево пианист Денис Мацуев.

"Это замечательная акция, я не мог в ней не поучаствовать. Потому что это - наши легкие, это наш кислород. Это наше богатство, наше достояние. Я считаю, наш народ - наше достояние, наши юные таланты и наш лес - это достояние, потому что без леса мы не сможем жить, поэтому нам нужно всем собраться и помочь ему", - отметил Мацуев.