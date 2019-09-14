ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

О чём говорили на Московском финансовом форуме

12:03
  • суббота
  • 14 сентября 2019

Масштабная встреча завершилась в столице

Создание условий для самореализации и раскрытия талантов, как фактора социально-экономического развития. Эти темы обсуждались на панельной дискуссии Московского финансового форума. В ней принимали участие  сотрудники Общероссийского народного фронта, представители разных уровней власти, главы консалтинговых компаний, а также сотрудники образовательного центра "Сириус" и финалисты конкурса  "Лидеры России".

Говорили о новых механизмах поддержки талантливой молодёжи, программах корпоративного обучения. Повысить квалификацию поможет совместный проект ОНФ и платформы “Россия - страна возможностей”  “Профстажировки 2.0”.

Главное сегодня
Московский финансовый форум
Московский финансовый форум
Участники Московского финансового форума
Участники Московского финансового форума
Московский финансовый форум
Московский финансовый форум
Московский финансовый форум
Московский финансовый форум
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.