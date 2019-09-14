О чём говорили на Московском финансовом форуме

Масштабная встреча завершилась в столице

Создание условий для самореализации и раскрытия талантов, как фактора социально-экономического развития. Эти темы обсуждались на панельной дискуссии Московского финансового форума. В ней принимали участие сотрудники Общероссийского народного фронта, представители разных уровней власти, главы консалтинговых компаний, а также сотрудники образовательного центра "Сириус" и финалисты конкурса "Лидеры России".

Говорили о новых механизмах поддержки талантливой молодёжи, программах корпоративного обучения. Повысить квалификацию поможет совместный проект ОНФ и платформы “Россия - страна возможностей” “Профстажировки 2.0”.