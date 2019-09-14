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Перед встречей нормандской четвёрки сделано скандальное заявление

10:14
  • суббота
  • 14 сентября 2019

Оно может повлиять на ход переговоров

Экс-президент Украины Леонид Кучма сделал заявление, которое может повлиять на ход предстоящей встречи участников нормандской четвёрки. Он не исключил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель будут подталкивать украинского лидера Владимира Зеленского к неприемлемым уступкам России, сообщает РИА Новости. Зеленскому на встрече нормандской четвёрки придётся нелегко, поскольку он будет один против трёх человек, уверен Кучма.

Место и время саммита пока не определено. В Киеве хотят, чтобы он прошёл уже в сентябре. Москва заявляет, что встреча в нормандском формате на высшем уровне запланирована на октябрь.

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