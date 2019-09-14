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Осталось жить не больше года: врач оценил шансы Заворотнюк

10:53
  • суббота
  • 14 сентября 2019

Достоверных сведений о здоровье актрисы до сих пор нет

Средняя выживаемость пациентов с четвёртой стадией рака мозга составляет от восьми месяцев до года, об этом в интервью "‎Вечерней Москве" рассказал нейрохирург Александр Тушев. Если заболевание сопровождается отёком мозга, то это означает, что у человека уже третья или четвертая стадия. Вылечить опухоль полностью нельзя, резюмировал врач.

Журналисты обратились к нему за комментариями в связи в появившейся в прессе информацией о тяжёлом онкологическом заболевании у Анастасии Завортнюк. На фоне опухоли мозга актрису ввели в медикаментозную кому, врачи не рискуют делать ей операцию. Представители Завортнюк всё отрицают и обещают, что она сама расскажет правду о своём здоровье в эфире одного из телеканалов.

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