Осталось жить не больше года: врач оценил шансы Заворотнюк

Достоверных сведений о здоровье актрисы до сих пор нет

Средняя выживаемость пациентов с четвёртой стадией рака мозга составляет от восьми месяцев до года, об этом в интервью "‎Вечерней Москве" рассказал нейрохирург Александр Тушев. Если заболевание сопровождается отёком мозга, то это означает, что у человека уже третья или четвертая стадия. Вылечить опухоль полностью нельзя, резюмировал врач.

Журналисты обратились к нему за комментариями в связи в появившейся в прессе информацией о тяжёлом онкологическом заболевании у Анастасии Завортнюк. На фоне опухоли мозга актрису ввели в медикаментозную кому, врачи не рискуют делать ей операцию. Представители Завортнюк всё отрицают и обещают, что она сама расскажет правду о своём здоровье в эфире одного из телеканалов.