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Фура протаранила автобус в Ярославской области: девять погибших

11:53
  • суббота
  • 14 сентября 2019

Водитель грузовика выехал на встречную полосу

Фура выехала на встречную полосу и протаранила пассажирский автобус в Ярославской области. Областной департамент здравоохранения сообщает о девяти погибших и 30 пострадавших. В областном управлении МЧС говорят о семи погибших и 19 госпитализированных пассажирах автобуса. 

Авария произошла на 20 километре дороги "Ярославль-Заячий холм-Иваново". На месте работают сотрудники полиции и врачи скорой помощи, сообщает ТАСС. Среди пострадавших есть один ребёнок.

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