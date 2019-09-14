Фура протаранила автобус в Ярославской области: девять погибших

Водитель грузовика выехал на встречную полосу

Фура выехала на встречную полосу и протаранила пассажирский автобус в Ярославской области. Областной департамент здравоохранения сообщает о девяти погибших и 30 пострадавших. В областном управлении МЧС говорят о семи погибших и 19 госпитализированных пассажирах автобуса.

Авария произошла на 20 километре дороги "Ярославль-Заячий холм-Иваново". На месте работают сотрудники полиции и врачи скорой помощи, сообщает ТАСС. Среди пострадавших есть один ребёнок.