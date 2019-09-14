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В столице проходит грандиозный парад коммунальной техники

12:37
  • суббота
  • 14 сентября 2019

700 машин проехали по Садовому кольцу

Парад коммунальной техники стартовал в столице, передаёт корреспондент Агентства городских новостей "Москва" с места открытия парада. Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, в параде примет участие около 700 единиц техники.

"Парад 2016 года вошёл в книгу рекордов Гиннеса и по России, и по Европе. На сей раз техники будет выставлено гораздо больше - примерно около 700 единиц", - сказал Бирюков и добавил, что сегодня на благо москвичей в городе работает около 46 тысяч единиц различной городской техники.

По Садовому кольцу прошёл общественный транспорт, автомобили ремонтных служб и скорой помощи, уборочная, коммунальная, спасательная и пожарная техника, а также ретроавтомобили из музея "Московский транспорт". По завершении парада на проспекте Академика Сахарова открылась выставка, в которой принимают участие 200 машин. Будет среди них и поливомоечная машина ПМ-10 на шасси ЗИЛ-164. Этот автомобиль использовался для мойки улиц и полива зелени, с его помощью тушили пожары и очищали город от снега. Увидеть эту модель можно в фильме "Приходите завтра".

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Московский парад городской техники
Московский парад городской техники
Московский парад городской техники
Московский парад городской техники
Московский парад городской техники
Московский парад городской техники
Московский парад городской техники
Московский парад городской техники
Московский парад городской техники
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