В столице проходит грандиозный парад коммунальной техники

700 машин проехали по Садовому кольцу

Парад коммунальной техники стартовал в столице, передаёт корреспондент Агентства городских новостей "Москва" с места открытия парада. Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, в параде примет участие около 700 единиц техники.

"Парад 2016 года вошёл в книгу рекордов Гиннеса и по России, и по Европе. На сей раз техники будет выставлено гораздо больше - примерно около 700 единиц", - сказал Бирюков и добавил, что сегодня на благо москвичей в городе работает около 46 тысяч единиц различной городской техники.

По Садовому кольцу прошёл общественный транспорт, автомобили ремонтных служб и скорой помощи, уборочная, коммунальная, спасательная и пожарная техника, а также ретроавтомобили из музея "Московский транспорт". По завершении парада на проспекте Академика Сахарова открылась выставка, в которой принимают участие 200 машин. Будет среди них и поливомоечная машина ПМ-10 на шасси ЗИЛ-164. Этот автомобиль использовался для мойки улиц и полива зелени, с его помощью тушили пожары и очищали город от снега. Увидеть эту модель можно в фильме "Приходите завтра".