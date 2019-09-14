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Клоуны будут смешить москвичей на Бульварном кольце до вечера

13:15
  • суббота
  • 14 сентября 2019

В Москве проходит цирковой фестиваль

На Бульварном кольце стартовал фестиваль циркового искусства, посвященный 100-летию отечественного государственного цирка. Весь день горожан будут радовать клоуны и артисты других цирковых жанров. На каждом из бульваров посетителей ждут тематические программы, посвящённые одному из видов циркового искусства.

14 апреля посетители увидят "Большой цирковой марафон", в котором выступления ярких, известных и заслуженных цирковых коллективов и артистов будут переходить от одной площадки к другой. Начнётся марафон с торжественного выхода труппы Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Кроме этого, всё Бульварное кольцо превратится в единый "видеоканал", где на установленных экранах можно будет наблюдать за всем происходящим.

На Никитском бульваре веселить детей и взрослых будет клоун Кроха. Он  расскажет детям забавные истории, а ставропольские мимы поделятся секретами выражения эмоций без слов. На Тверском бульваре своё мастерство покажут артисты цирка "Эволюция", а на Рождественском будет показана программа о физических возможностях человеческого тела. Напротив цирка Никулина на Цветном бульваре дрессированная собака будет кататься на скейтборде и преодолевать барьеры. Сретенский бульвар станет центром воздушной акробатики, на Петровском продемонстрируют чудеса ловкости и смелости.

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