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Волочкова плюнула в душу Собчак в день свадьбы

15:57
  • суббота
  • 14 сентября 2019

Балерина показала характер

Анастасия Волочкова не порадовала Ксению Собчак, отказавшись присутствовать на её свадьбе. Приглашение балерине было отправлено заблаговременно, место для неё за праздничным столом держали до последнего, но Волочкова так и не пришла на торжество. Видимо, дали знать о себе старые обиды: журналистка и балерина не очень-то любят друг друга.

За несколько дней до свадьбы Волочкова назвала брачную церемонию с участием Ксении Собчак и Константина Богомолова пиар-акцией, пишет Тeleprogramma.pro. Телеведущая даже в день свадьбы надеялась, что танцовщица передумает, но этого не произошло.

Свадьба театрального режиссера и светской львицы прошла в пятницу, 13 сентября. Молодожёны приехали в Грибоедовский ЗАГС Москвы на катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". Затем брачующиеся пересели на карету и отправились на венчание в храм. После этого состоялся грандиозный банкет в Музее Москвы, который напоминал бал Сатаны: торжество организовали в необычном тематическом стиле, который был связан с культовой датой "пятница, 13-е".

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Анастасия Волочкова
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