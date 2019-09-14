Назван виновник аварии с пассажирским автобусом в Ярославской области

В ДТП погибли 7 человек

По предварительным данным, виновником аварии в Ярославской области был водитель грузового автомобиля. В ДТП погибли от 7 до 9 человек, более 20 пострадали. Рейсовый автобус столкнулся с фурой, выехавшей на встречную полосу. Авария произошла в 11 часов утра, удар был такой силы, что автобус выбросило на обочину. Кабину большегруза смяло, как фольгу.

Тяжелая фура, как сообщили инспекторы ГИБДД, выехала на встречную полосу, автобус не успел увернуться. В результате лобового удара оба водителя скончались на месте. Среди погибших и пассажиры ПАЗа, в салоне которого находились 30 человек.

По словам врачей, состояние пострадавших в основном средней тяжести. У них переломы, сотрясения мозга. Не исключено, что тем, кому потребуется высококвалифицированная и экстренная хирургическая помощь, санавиацией будут эвакуированы в московские клиники, сообщает "ТВ Центр".

Местное управление СКР возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности". Известно, что автобус принадлежал одному из автопредприятий Ярославской области.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".