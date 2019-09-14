В Саудовской Аравии сгорел крупнейший в мире НПЗ

Предприятие атаковали с дронов

Густой чёрный дым и пламя высотой с девятиэтажный дом. В Саудовской Аравии произошёл пожар на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов Saudi Aramco. По словам очевидцев, в здании были слышны взрывы.

Сообщается, что предприятие атаковали неизвестные беспилотные аппараты. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. В 2006 году завод уже подвергался атаке боевиков.

По словам экспертов, пожар на Sаudi Aramco может нанести серьёзный удар по экономике королевства. Только за день завод перерабатывал до семи миллионов баррелей горючего, сообщает "ТВ Центр".