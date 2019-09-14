ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Саудовской Аравии сгорел крупнейший в мире НПЗ

15:22
  • суббота
  • 14 сентября 2019

Предприятие атаковали с дронов

Густой чёрный дым и пламя высотой с девятиэтажный дом. В Саудовской Аравии произошёл пожар на одном из крупнейших в мире  нефтеперерабатывающих заводов Saudi Aramco. По словам очевидцев, в здании были слышны взрывы.

Сообщается, что предприятие атаковали неизвестные беспилотные аппараты. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. В 2006 году завод уже подвергался атаке боевиков.

По словам экспертов, пожар на Sаudi Aramco может нанести серьёзный удар по экономике королевства. Только за день завод перерабатывал до семи миллионов баррелей горючего, сообщает "ТВ Центр".

Главное сегодня
Пожар на НПЗ в Саудовской Аравии
Пожар на НПЗ в Саудовской Аравии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.