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В Сирии боевики взяли в заложники беженцев

14:10
  • суббота
  • 14 сентября 2019

Террористы не пускают к ним сотрудников ООН

Россия серьёзно обеспокоена ухудшением ситуации в лагере Эр-Рукбан в Сирии. Как сообщили сотрудники нашего центра по примирению сторон, боевики, удерживающие в заложниках мирных сирийцев, не пропустили автобусы ООН. Организация хотела помочь властям вывезти беженцев в безопасные районы.

Наши военные считают, что подконтрольные США бандформирования хотят и далее использовать сирийцев в качестве живого щита. Российский центр по примирению в очередной раз обратился к американскому командованию и призвал повлиять на их подопечных, сообщает "ТВ Центр".

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