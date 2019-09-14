В Сирии боевики взяли в заложники беженцев

Террористы не пускают к ним сотрудников ООН

Россия серьёзно обеспокоена ухудшением ситуации в лагере Эр-Рукбан в Сирии. Как сообщили сотрудники нашего центра по примирению сторон, боевики, удерживающие в заложниках мирных сирийцев, не пропустили автобусы ООН. Организация хотела помочь властям вывезти беженцев в безопасные районы.

Наши военные считают, что подконтрольные США бандформирования хотят и далее использовать сирийцев в качестве живого щита. Российский центр по примирению в очередной раз обратился к американскому командованию и призвал повлиять на их подопечных, сообщает "ТВ Центр".