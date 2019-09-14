Первокурсники пройдут парадом по Москве

Он станет самым массовым в истории

На Университетском проспекте в Москве стартовал парад московского студенчества. Он обещает стать самым массовым: 30 тысяч первокурсников из 50-ти вузов столицы пройдут по проспекту до Воробьёвых гор. Это знаковое место для всего московского студенчества. И именно там состоится посвящение первокурсников. Они дадут клятву московского студента и получат памятный значок.

Сегодня в Москве проходит множество культурных и познавательных мероприятий на любой вкус. К примеру, в парке "Музеон" - корейский фестиваль "Чусок". Гости праздника смогут попробовать блюда национальной кухни, научиться народным ремеслам. На ярмарке можно будет купить товары из Кореи, сообщает "ТВ Центр".

А в московском районе Люблино проходит праздник улицы Таганрогской. Гостей ждут в сквере имени Чехова, там проходят выступления народных коллективов и спортивные состязания. На фестивале познакомят с историей и культурой старинного южного города.