В Москве появится храм Смоленской иконы Божией Матери

Церковь строится в районе Фили-Давыдково

В московском районе Фили-Давыдково возводится храм Смоленской иконы Божией Матери. 14 сентября ход работ осмотрел советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Храм строят по индивидуальному проекту на месте церкви, которая была разрушена в советские годы. Кресты и купола уже освятили. Сейчас в храме завершается прокладка коммуникаций, кладут кровлю и штукатурят фасады, сообщает "ТВ Центр". В церкви будет два придела. Одновременно её смогут посетить до восьмисот человек. Для прихожан храм откроют в следующем году.