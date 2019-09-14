ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве появится храм Смоленской иконы Божией Матери

14:33
  • суббота
  • 14 сентября 2019

Церковь строится в районе Фили-Давыдково

В московском районе Фили-Давыдково возводится храм Смоленской иконы Божией Матери. 14 сентября ход работ осмотрел советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Храм строят по индивидуальному проекту на месте церкви, которая была разрушена в советские годы. Кресты и купола уже освятили. Сейчас в храме завершается прокладка коммуникаций, кладут кровлю и штукатурят фасады, сообщает "ТВ Центр". В церкви будет два придела. Одновременно её смогут посетить до восьмисот человек. Для прихожан храм откроют в следующем году.

Главное сегодня
Строительство храма
Строительство храма
Владимир Ресин осмотрел ход строительства храма
Владимир Ресин осмотрел ход строительства храма
Строительство храма
Строительство храма
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.