16 килограммов в год: назван продукт, который спасёт от рака

Болезнь можно предупредить

Если съедать ежегодно 16 килограммов лука, то организм будет надёжно защищён от рака прямой кишки. К такому выводу пришли китайские учёные. Специалисты взяли за основу данные 833 пациентов из северо-восточного Китая, у которых был выявлен колоректальный рак, пишет издание Food.news.

Анализы онкологических больных сравнили с анализами здоровых людей такого же пола и возраста. В результате выяснилось, что для профилактики новообразований нужно съедать каждый день примерно по 43 грамма разного вида лука. Причём, это касается как мужчин, так и женщин.