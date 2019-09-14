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16 килограммов в год: назван продукт, который спасёт от рака

16:47
  • суббота
  • 14 сентября 2019

Болезнь можно предупредить

Если съедать ежегодно 16 килограммов лука, то организм будет надёжно защищён от рака прямой кишки. К такому выводу пришли китайские учёные. Специалисты взяли за основу данные 833 пациентов из северо-восточного Китая, у которых был выявлен колоректальный рак, пишет издание Food.news.

Анализы онкологических больных сравнили с анализами здоровых людей такого же пола и возраста. В результате выяснилось, что для профилактики новообразований нужно съедать каждый день примерно по 43 грамма разного вида лука. Причём, это касается как мужчин, так и женщин.

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